Маскарад в театрі тіней

Послання Путіна залишає якесь постмодерністське враження. Людина майже двадцять років на чолі держави, йому підпорядковано все від Москви до самих до околиць. І він ніби вчиться бути президентом, немов тільки починає.

За ці роки в природному середовищі політичної повинно було змінитися три керівника країни, і кожен міг би реалізувати себе, привести за собою нові команди. Але за всіма правилами застою навіть якщо ви бачите нових людей, то це знайомі всі обличчя.

У величезному залі — жодного живого, щирого особи, тільки маски. Послання президента Путіна — це маскарад у театрі тіней. За кожною маскою — тільки думки про себе: запросили, слава богу, показали по ящику, теж хороший знак. Радість від близькості до тіла. Ілюзія безпеки. Снобізм помилкового статусу.

Ні одна реальна проблема мільйонів людей не стосується жодного персонажа в цьому поважному залі — бідність, несправедливість, жорстокість.

Ні слова про війни, смерті, невинно полеглих та загиблих з зброєю в руках. Їх ніколи не було. Забудьте.

Інший світ, отретушированное Задзеркалля. Цинічні люди, що прийшли на черговий нудний і порожній ритуал присяги на лояльність.

Ніякого уявлення про майбутнє, жодної особи, яка викликає надію. Самовдоволений політичний глухий кут.

Гостинний двір — яке символічне місце. Товар особою. А в очах — порожнеча.