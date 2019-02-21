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Американці зібрали петицію про продаж “непотрібного” штату Канаді

21.02.2019

Американцы собрали петицию о продаже "ненужного" штата КанадеВиявився непотрібним штат Монтана.

У США з’явилася петиція, яка закликає продати Канаді штат Монтана заради скорочення американського держборгу. Відзначається, що ініціатором продажу є Ян Хаммонд, який запропонував продати частину території за $1 трлн.

«У нас занадто багато боргів, а Монтана марна», – йдеться на сторінці петиції.

Як уточнюється, в даний час пропозиція «привернуло дуже багато уваги», в його підтримку висловилися понад 12 тисяч американців. Влада країни вже почали працювати над заходами, які заборонять подібну продаж.

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