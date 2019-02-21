Екс-радник Трампа став головним підозрюваним у ще одній справі

Колишній радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн став фігурантом розслідування Конгресу про спробу передачі ядерних технологій Саудівської Аравії.

Згідно з даними журналістів, Флінн входив в число чиновників Білого дому, які просували передачу технологій ядерної енергетики Саудівської Аравії.

Конгрес переживає, що передані технології можуть бути використані для створення зброї.

Розслідування було ініційовано Демократичною партією.

Флінн, який обіймав посаду в Білому домі лише 24 дні, у грудні минулого року визнав себе винним у брехні ФБР щодо контактів з РФ.

Згідно із законом, Флінн може бути укладений не більше ніж на 5 років за брехню ФБР, а його угода зі слідством передбачає, що його можуть посадити на строк до шести місяців. Крім того, він може попросити суд не призначати йому штраф. Однак, вирок може бути жорсткішим, якщо підтвердяться звинувачення слідства, що Флінн порушив угоду, знову збрехав ФБР.

Флінн був змушений піти у відставку після того як з’ясувалося, що він ввів в оману віце-президента Майка Пенси щодо своїх розмов з тодішнім російським послом у США Сергієм Кисляком.

Пішовши на угоду зі слідством, він визнав, що збрехав ФБР про розмови з Кисляком, які мали місце за кілька тижнів до того, як Трамп вступив на посаду.

Слідство заявило, що вони обговорювали антиросійські санкції та Флінн попросив Кисляка відстрочити голосування в ООН, яке вважалося несприятливим для Ізраїлю.