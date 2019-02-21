Штучний інтелект для суцільнолитий пароварки

Чесно зізнаюся, що путінське послання читав в переказі, але воно гірше від цього точно не стало. Тому що гірше навряд чи може бути: і найголовніше, що цього не розуміє як мінімум половина з присутніх поаплодувати під прицілами камер.

Адже що там, в цьому самому посланні? У 2019 році нам обіцяють конверсію. Ну, тобто щоб оборонні заводи, крім ракет, робили ще й пароварки. Напевно, у кожного десь на антресолях що-небудь таке ще варто: суцільнолите, непідйомне, радянське-значить відмінне. Пізній СРСР як він є, одне щастя: всупереч зусиллям Путіна і ко в країні ще не посаджений весь бізнес, так що товарів у магазинах вистачає. Поки що.

Тут же міркування про необхідність штучного інтелекту — від людини, у якого навіть немає смартфона. Так у нього кожен другий інтелект в оточенні штучний, не надто вдало вдає справжнім. І найсмішніше, що розробляти це все має держава. Чемезову доручіть, не забудьте, він з Манежній тоді зовсім в Мавзолей переїде — накопичить.

І — в паралель — заодно треба б позбутися шкільних туалетів у дворі. Який химерний хід думки. Ні, не бентежить.

Що там ще? Ах так, сміття. Проблему треба вирішити. А то! І ми навіть знаємо, хто її буде вирішувати.

Чайка-син до батька прийшов

І сказала вона:

Сміття — це добре,

Конкуренти — погано.

Далі: подачки інвалідам, багатодітним і т. д. Кому-то вручать додаткові 5 тисяч (здача з пенсійного грабежу), когось звільнять від податків — в рідкісних випадках, на невеликі суми. Але як звучить! Президент наддержави розподіляє 80 доларів. Масштаб! Розмах!

Ну, а під кінець — про ракети. Куди ж без них. Нав’язлива ідея. Про що б Володимир Володимирович говорив, завжди зуміє повернути на США і гонку озброєнь. Це єдине, що йому по-справжньому цікаво. Інше помічники напишуть, а це — сам. Сам собі місце в раю не забезпечиш — ніхто не забезпечить.

І, як завжди, я в підсумку думаю тільки про одне: скільки ж вкрали у нас. Ні, навіть не грошей. Часу. Адже поки вони розподіляють 80 доларів і прикручують штучний інтелект до суцільнолитий пароварці, світ йде вперед. А ми навіть не тупцюємо на місці — ми впевнено йдемо у зворотному напрямку. Це і є хвалений особливий шлях.