В Іспанії дитина померла, пообідавши в мішленівскому ресторані

Дівчинка їла морозиво.



Дев’ятирічна дівчинка з Великобританії з’їла на відпочинку морозиво і померла.

Констатували Смерть дитини в понеділок, 18 лютого, в лікарні іспанського міста Малага (регіон Коста-дель-Соль). Дівчинка померла в результаті алергічної реакції на молочну продукцію і горіхи.

В суботу, 16 лютого, британка замовила десерт в мішленівскому ресторані Riff іспанського міста Валенсія і після поскаржилася батькам на погіршення стану. Хвору доставили в клініку недалеко від селища Марбелья, після чого перевезли у велику лікарню Малаги, оскільки стан пацієнтки стало критичним.

“У суботу вона зазнала анафілактичний шок (гостра алергічна реакція, – ред.)”, – прокоментував представник лікарні.

Сім’я прибула в Іспанію на відпочинок і зупинилася в тризірковому готелі Club La Costa World. Працівники підтвердили, що юна туристка їла морозиво за межами їх території. Проведена у вівторок, 19 лютого аутопсія підтвердила первісну версію події. Влада розпочала розслідування і з’ясовують причетність батьків до справи.