«Перемогти Корупцію? можливо очолити!!!». Як НАБУ ти на НКРЕКП, сують носа куди не треба, та полюють не на того ВОВКА.

А тім годиною, колишні співробітники СБУ (зараз головний детектив НАБУ Нестерцов, Божко Сергій та «макєєвський гаманець» Януковича – Тімарцев, компрометують НАБУ. Розслідування антикорупційного «журналістського спротиву» тривало майже пів року і редакція готова надати докази їх злочинної діялтності.

«Прелюдія»

Енергетична незалежність та розвиток зеленої енергетики – одна з умов підтримки України міжнародними партнерами та посилення незалежності від Росії. Тому нові грані «гібридної» війни – це енергетичні війни. Всі пам ” ятають, коли Україна здобула незалежність, її намагалися повернути до складу РФ через кримські події 1994 року та систематичне відключення світла так званої «енергетичної блокади» громадян, які повинні були сумувати за буквально світлим радянським минулим. Ця схема незмінна в концепції В. Ю. Суркова, який презентував нову доктрину розвитку РФ – як безкінечний путінізм, коли кожен, хто захищає інтереси РФ (навіть громадяни інших держав), стає провідником або посланцем ідеї Путіна. На тлі енергетичного пресингу НЕРК КП та зеленої енергетики журналісти змогли дізнатися імена деяких таких провідників або напівпровідників РФ в енергетичній та правоохоронній системі України.

В Україні за часів Януковича російськими спецслужбами було та завербовано багато агентів впливу. Серед яких напевно могли опинитись і колишній орденоносець Януковича В. Ф. (начальник Головного Відділу, Управління Паливно-енергетичного Комплексу, Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави, полковник СБУ) Божко Сергій Віталійович, та Тімарцев Олексій Юрійович (колишній керівник Запорізької обласної податкової, найближчий подільник смотрячого Анісімова та шістка Кліменка). Та згідно з даними «Інформаційного центру спротиву», за підтримки «WIKILEAKS EAST EU», стало відомо про системну активізацію старих знайомих з лав СБУ, та зв’язків головного детектива НАБУ Нестерцова Анатолія Сергійовича (колишнього оперуповноваженого вугільного відділу Управління Паливно-енергетичного Комплексу ДКЗЕД СБУ, підлеглого та земляка Божко) та інших.

Все частіше від представників антикорупційних структур лунають заклики про скасування розвитку відновлюваної енергії та заборону «зеленого тарифу». На думку експертів, такі дії можна вважати відкритою пропагандою енергетичної залежності України від РФ. Того редакцію останнім годиною все більше цікавить активність деяких співробітників НАБУ, ДПІ та СБУ, які сконцентрувалися на Херсонській, Запорізькій, Одеській областях.

Під час журналістського розслідування стало відомо, що старший детектив НАБУ Нестерцов із власної волі займається рейдерством зелених енергетичних об’єктів на користь групи Бабакова VS Energy (російського олігарха, тіньового співвласника деяких обленерго) в особі Олексія Тімарцева Юрійовича та Божка Сергія Віталійовича. Останні, будучи державними службовцями, оформляли свій незаконний «зелений» бізнес на родичів – співвласників фірм в окупованому Криму та «ДНР». Також вони підтримують дуже тісні зв’язки з депутатами РФ від партії «Єдина Росія».

Також редакція розкриє інформацію, як співробітник НАБУ Нестерцов Анатолій Сергійович, зарплата якого становить 600 000 грн, задекларував спільне майно на 5 000 000 грн.

«Головні герої»