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Одна з країн вирішила відмовитися від американського долара

21.02.2019

Одна из стран решила отказаться от американского доллараКраїна створить власну валюту.

Зімбабве вирішило створити нову власну валюту.

При цьому сурогатна валюта, яка офіційно називається борговими розписками і прив’язана до американського долара, більше не підлягають обміну з ним у співвідношенні 1:1, а буде торгуватися на новому міжбанківському валютному ринку.

Однією з причин “відв’язування” став дефіцит готівкових доларів США, що різко подорожчали на чорному ринку, тоді як електронні долари раніше змінювалися за курсом 1:1.

Зімбабве відноситься до числа найбільш бідних держав світу. У 2000-ті роки в країні пройшов важкий економічну кризу, досяг піку в 2008 році, коли державний борг став дорівнює 131 відсотку ВВП, інфляція склала 231 мільйон відсотків.

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