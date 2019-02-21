Одна з країн вирішила відмовитися від американського долара

Країна створить власну валюту.



Зімбабве вирішило створити нову власну валюту.

При цьому сурогатна валюта, яка офіційно називається борговими розписками і прив’язана до американського долара, більше не підлягають обміну з ним у співвідношенні 1:1, а буде торгуватися на новому міжбанківському валютному ринку.

Однією з причин “відв’язування” став дефіцит готівкових доларів США, що різко подорожчали на чорному ринку, тоді як електронні долари раніше змінювалися за курсом 1:1.

Зімбабве відноситься до числа найбільш бідних держав світу. У 2000-ті роки в країні пройшов важкий економічну кризу, досяг піку в 2008 році, коли державний борг став дорівнює 131 відсотку ВВП, інфляція склала 231 мільйон відсотків.