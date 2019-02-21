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У Британії обвалилася стеля ТЦ: десятки постраждалих

21.02.2019

В Британии обрушился потолок ТЦ: десятки пострадавшихОбвалилося 40 метрів конструкції.

У розважальному центрі Pontins в британському графстві Сомерсет на відвідувачів обвалилася стеля. У приміщенні в цей час перебували в основному батьки з дітьми, відпочиваючими на шкільних канікулах – всього близько ста чоловік. Постраждали щонайменше 18 з них. Шестеро, як повідомляє видання Metro, були госпіталізовані.

Спочатку деякі визнали подію атакою терористів.

«Щось впало на мене зі стелі і подряпало шию, але, на щастя, не зачепило голову. Моєму синові довелося зрушити стіл, щоб допомогти мені. Очі у нього були запорошені пилом», – розповіла одна з очевидців, 40-річна Лайза Кук.

Як заявили в пожежній службі, обвалилося 40 метрів конструкції стелі і вентиляції.

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