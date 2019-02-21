Жінка вбила рідну сестру і 18 років ховала її тіло в морозилці

На півночі Хорватії в селі Паловец знайшли тіло жінки, яка зникла 18 років тому.

23-річна Ясміна Домінича зникла в 2000 році. Спочатку її близькі казали, що дівчина поїхала за кордон і працює у Франції. У поліцію вони надумали піти тільки в 2005 році. Правоохоронці обшукали всю територію будинку, але всередину все-таки не зайшли, повідомив журналістам представник поліції Ненад Рисек.

З’ясувалося, що жінка давно мертва, а її тіло розчленували, загорнули в целофан і помістили в окрему морозильну камеру. У будинку, як ні в чому не бувало, жила старша сестра Ясміни з дочкою і зятем. До цього з ними жив і батько загиблої, але два роки тому він помер. Мати сестер працює в Німеччині.

Журналісти дізналися, що тіло вдалося виявити за запахом, яке воно почало видавати в той момент, коли холодильник відключили від електрики. За деякими даними, страшну знахідку знайшов зять старшої сестри Ясміни, при цьому до страшного моменту він навіть і подумати не міг, що в будинку є ще одна морозилка.

Правоохоронці підозрюють у вбивстві старшу сестру жінки. Прокурори призначили розкриття і аналіз ДНК, які допоможуть встановити обставини вбивства.