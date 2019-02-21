Чому одні країни багаті, а інші — Білорусь?

Чому одні країни багаті, а інші бідні? Це питання винесене в заголовок книги-бестселера економістів Дарена Аджемоглу і Джеймса А. Робінсона. Протягом 700 сторінок вони відповідають на це питання і наводять докази, а заодно і переказують масу цікавих випадків з світової історії.

Наталія Рябова закінчила БДУ (соціологія), ЄГУ (філософія), в 2013 році отримала ступінь МВА (магістр бізнес-адміністрування). Директор Школи молодих менеджерів публічного адміністрування SYMPA, при якій діє дослідний центр BIPART (Білоруський інститут реформи і трансформації публічного адміністрування), сайт «Кошт урада», присвячений державним фінансам, і сайт «Відкриті закупівлі», мониторящий державні закупівлі. Фото з особистого архіву

Якщо дуже коротко, то відповідь на це питання проста: багаті ті країни, в яких інклюзивні політичні та економічні інститути, тобто велика кількість людей має можливість впливати на прийняття політичних рішень та вільно брати участь у економіці. А бідні, відповідно, ті, в яких ці інститути экстрактивны. Це означає, що політична і економічна влада використовується для того, щоб її зберегти і посилити за рахунок різних видів експлуатації інших людей.

Цей досить простий відповідь автори підтверджують багатьма прикладами з різних країн протягом, можна сказати, всієї історії людства. І справді, зовсім не очевидно, чому однакові або подібні умови чи події приводять до різних результатів у різних країнах.

Наприклад, пандемія чуми в XIV столітті. З демографічної точки зору наслідки були подібні у Західній і Східній Європі — до половини населення загинуло. Соціально-економічні наслідки, відповідно, теж: стало не вистачати робочих рук, люди стали вимагати більшої свободи від господарів. Проте в Англії переговорна сила селян виявилася достатньою, щоб домогтися свого. У Східній Європі ж землевласники стали захоплювати все нові землі, і їх маєтки, так і більш великі, ніж у західних сусідів, стали ще більші. Замість придбання нових прав східноєвропейські селяни опинилися під загрозою втрати навіть наявних. Так одна і та ж чума призвела до різних наслідків.

Але звідки ж в Англії селяни взяли таку переговорну силу? На думку авторів, поступовий рух до плюралізму почалося там ще з Великої хартії вольностей. Взагалі такі можливості для розширення прав з’являються при настанні історичних точок перелому, таких як Славна революція в Англії або заснування колонії Джеймстаун в Північній Америці. Іншими словами — тоді, коли певні фактори призводять до ослаблення правлячих кіл і посилення опозиції і в результаті виникають стимули для побудови більш плюралістичного суспільства.

Звичайно, плюралізм, парламентаризм і демократія не настають одночасно. Країни-щасливчики, яким вдавалося розвивати у себе інклюзивні інститути протягом останніх трьох століть, потрапляють в аналог порочного кола, тільки, навпаки, доброчинний. Інклюзивні політичні інститути перешкоджають узурпації влади і породжують інклюзивні економічні інститути, які дають можливість талановитим і заповзятливим людям багатіти, а отримавши фінансовий добробут, вони займаються закріпленням своїх прав. Та ж історія і з ЗМІ: інклюзивні інститути дають можливість ЗМІ працювати, точніше, нікому не дають можливості закрити зло видання; нові багаті люди підтримують вільні ЗМІ, оскільки це в їхніх інтересах. А якщо не в їхніх інтересах — теж не можуть так легко заткнути: благотворний коло відтворює сам себе. Так завойовуються всі великі політичні права для все більш широких верств суспільства.

Що ж щодо екстрактивних інститутів? Вони насправді теж сумісні з економічним зростанням. Еліта хотіла б по можливості більшого економічного зростання, щоб отримувати більше благ. Але таке зростання не буде стійким, тому що, по-перше, для нього потрібні інновації, вони завжди супроводжується творчим руйнуванням, а воно в свою чергу вносить багато нового в економічну ситуацію і може дестабілізувати політичну систему. Тому прозорлива еліта воліє просто нічого не чіпати. А по-друге, оскільки влада в умовах екстрактивних інститутів — справа вигідна, то завжди багато бажаючих її перехопити, тобто завжди діятиме багато сил, що штовхають суспільство в бік політичної нестабільності.

У країнах на зразок Австро-Угорщині та Росії наприкінці XIX — початку XX століть економічні інститути зберігали високу ступінь екстрактивності. Там відповіддю на вимоги більш широкого політичного представництва стали зовсім не реформи або навіть переговори, а репресії — адже еліта занадто багато втрачала б, позбувшись влади.

Екстрактивні інститути можуть відтворювати себе в іншому образі: майже вся історія африканських країн, що отримали незалежність, — це історія про те, як місцеві еліти, отримавши владу, використовували її для продовження експлуатації і висмоктування ресурсів з природи і населення, причому найчастіше ще більш жорстоко, ніж колонізатори.

Резюмуючи: «плюралізм, наріжний камінь інклюзивних політичних інститутів, вимагає, щоб доступ до політичної влади був відкритий для широких верств суспільства, отже, коли вихідним пунктом служать екстрактивні інститути, допускають до влади лише вузьку елітарну групу, це означає, що починати необхідно з розподілу влади в суспільстві. <…> Саме цей підхід відрізняв Славну революцію від простої заміни однієї еліти на іншу. Коріння англійської плюралізму можна вбачати в тому, що повалення Якова II відбулося в результаті дій широкої коаліції купців, промисловців, дрібного дворянства, і навіть багато представників англійської аристократії не захотіли опинитися на стороні корони».

Добре, а нам-то що з цих політекономічних міркувань економістів? Що ми можемо сказати про білорусь на підставі цієї теорії?

Перш за все, у нас, звичайно, змішаний випадок, присутні і екстрактивні, та інклюзивні інститути. Однак тон задає щось одне, і в нашому випадку це, як видається, все ж екстрактивність, хоч і дещо обмежена. У еліти досить мало стримувань і противаг, які змушували б її озиратися на думку інших груп. І ведуть вони, як видається, мотивом збереження влади, через що і виникає у нас тут «заморожений час». Багато пишеться і говориться про інновації, ІТ-країну, технології та інше випереджальний розвиток, проте це впирається в такі бар’єри, що далі наукових журналів і новин про грандіозні плани не може прорватися.

Ще один висновок, який можна зробити, теж досить очевидна: ніхто ззовні не принесе нам ні справжньої демократії, ні раптового поваги до прав людини або дотримання прав власності. У всіх випадках, які знає історія, — це результат боротьби, не обов’язково кривавої і революційною, вона могла приймати форми судів, петицій, криків в парламенті, страйків, переговорів, торгів і т. п.

Коротше, «у боротьбі здобудеш ти право своє».

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