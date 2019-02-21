OpenAI створили генерує тексти ШІ, але бояться відкривати його для публіки

Спонсорована Илоном Маском некомерційна дослідницька організація OpenAI розповіла The Guardian про свою нову розробку — революційної ІІ-системі, яка вміє дописувати сюжети новин та літературні твори. Ось тільки розробники вирішили не публікувати наукову роботу, присвячену ІІ: вони бояться, що розробку можуть використовувати зі злим умислом.

Спираючись тільки на пару рядків вихідного тексту, ІІ під назвою GPT2 вміє дописувати текст таким чином, що він буде і стилістично, і тематично відповідати вихідному зразку.

Журналіст The Guardian зміг пограти з розробкою. Згодувавши ІІ пару абзаців своїй статті про Brexit, журналіст отримав цілком правдоподібний текст, в якому навіть були «цитати» політиків, згадки ірландської кордону. Природно, текст був правдоподібним, але не відрізнявся правдивістю.

ІІ був натренований на 10 млн статей, посилання на які були отримані з сайту Reddit. Загалом набралося 40 ГБ тексту еквівалентних 35 000 копій книги «Мобі Дік».

OpenAI як некомерційна організація відкрито розповідає про своїх розробках. Але в цьому випадку творці штучного інтелекту побоюються, що він може бути використаний зловмисниками, спамерами і творцями брехливих новин.