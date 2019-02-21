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OpenAI створили генерує тексти ШІ, але бояться відкривати його для публіки

21.02.2019

OpenAI создали генерирующий тексты ИИ, но боятся открывать его для публики

Спонсорована Илоном Маском некомерційна дослідницька організація OpenAI розповіла The Guardian про свою нову розробку — революційної ІІ-системі, яка вміє дописувати сюжети новин та літературні твори. Ось тільки розробники вирішили не публікувати наукову роботу, присвячену ІІ: вони бояться, що розробку можуть використовувати зі злим умислом.

Спираючись тільки на пару рядків вихідного тексту, ІІ під назвою GPT2 вміє дописувати текст таким чином, що він буде і стилістично, і тематично відповідати вихідному зразку.

Журналіст The Guardian зміг пограти з розробкою. Згодувавши ІІ пару абзаців своїй статті про Brexit, журналіст отримав цілком правдоподібний текст, в якому навіть були «цитати» політиків, згадки ірландської кордону. Природно, текст був правдоподібним, але не відрізнявся правдивістю.

ІІ був натренований на 10 млн статей, посилання на які були отримані з сайту Reddit. Загалом набралося 40 ГБ тексту еквівалентних 35 000 копій книги «Мобі Дік».

OpenAI як некомерційна організація відкрито розповідає про своїх розробках. Але в цьому випадку творці штучного інтелекту побоюються, що він може бути використаний зловмисниками, спамерами і творцями брехливих новин.

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