Будинок футболіста Ліверпуля обікрали, поки він грав проти Баварії

Мане грабують вже не в перший раз.



Зловмисники пограбували будинок нападника футбольного клубу Ліверпуль Садио Мане, поки він грав в матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.

Група невідомих проникла в будинок форварда в Аллертоне, що в передмісті Ліверпуля.

Злочинці винесли мобільні телефони, наручний годинник та ключі від автомобілів. Пограбування сталося між 18:00 і 23:45 за місцевим часом.

Зараз поліцейські шукають злочинців. Слідчі вже закликали можливих свідків дати свідчення.

Садио Мане стає жертвою грабіжників вже не в перший раз. 1 листопада 2017 року злочинці вже грабували будинок форварда Ліверпуля під час домашнього матчу Ліги чемпіонів з Марібор. Того вечора також був пограбований особняк захисника мерсисайдців Деяна Ловрена.