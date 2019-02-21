Біля мерії Мюнхена сталася стрілянина: є загиблі

Стрілянина сталася в зоні будівельних робіт.



В результаті стрілянини В Мюнхені у будівлі місцевої адміністрації загинули дві людини.

Стрілянина сталася близько 9 ранку в четвер у зоні будівельних робіт. За попередніми даними, одним із загиблих є ініціатор стрільби.

Зараз поліція Мюнхена проводить масштабну операцію в районі інциденту. З-за цього призупинено рух на кількох лініях громадського транспорту.

Поліція попередила, що небезпеку для перехожих немає.

Додаткових деталей інциденту і його причини правоохоронці не призводять.