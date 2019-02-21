Син міг залишитися сиротою: у вдови Децла стався серцевий напад

13-річний син раптово померлого репера Децла Антоній заявив, що його мати ледве не померла від серцевого нападу через новин про збір коштів на документальний фільм про музиканта.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. За словами хлопця, його мати Юлія так переживає, що їй стало погано з серцем.

«У моєї мами від горя і сорому дуже сильно посилився тиск, і вона мало не померла від серцевого нападу. Ледве встигла випити таблетки від серця. Спасибі, що поруч були друзі. Якщо Супер хоче зняти фільм, знімай на свої гроші. Я мало не залишився сиротою, це серйозно! Нагадаю, мій батько не жебракував гроші на свої проекти!» — заявив Тлумацький-молодший.

Він також заявив, що ніхто з родичів не дасть журналісту Роману Суперу інтерв’ю. А батько покійного репера 15 років не спілкувався з ним, тому навряд чи зможе розповісти про життя Кирила. Антоній вважає, що журналіст просто хоче збагатитися на імені Децла, в той час як сім’я музиканта зараз ледве перебивається без грошей.