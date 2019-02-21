У Валенсії сталося масове отруєння в мішленівскому ресторані

Одна жінка померла.



46-річна іспанка Марія Хесус Фернандес Кальво разом з родиною і друзями святкувала день народження її чоловіка у фешенебельному ресторані RiFF, який знаходиться у Валенсії і відзначений мішленовської зіркою. Марія замовила рис з грибами-зморшками. Через якийсь час після банкету їй стало погано: почалася блювота і діарея. Подібні симптоми, проте в більш м’якій формі, проявилися ще у 21 людини, обедавшего в закладі, включаючи чоловіка Кальво та їхнього десятирічного сина. Жінка померла на наступний день. Ще не встановлено, що стало безпосередньою причиною смерті – отруєння або задуха, оскільки в легені іспанки могли проникнути частинки блювоти.

Меню з семи страв, яка замовляла сім’я, коштує 85 євро з людини.

Приготування зморшків вимагає ретельної термічної обробки. Їх можна їсти сирими через що міститься в них токсину. Не виключено також, що в ресторані жінці помилково подали неправдиві зморшки, які ще більш отруйні.

Шеф-кухар Бернд Кноллер висловив свої глибокі співчуття у зв’язку з подією. Свою першу мішленівську зірку ресторан RiFF отримав в 2009 році. Як відомо, цей престижний знак відмінності означає високу якість страв і обслуговування у закладі. Ресторани, позначені «Мишленом», вважаються кращими в світі.

RiFF закритий на час проведення слідства по цій справі.