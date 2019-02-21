Папа Римський зустрівся з жертвами інтимного насильства

У Ватикані почалася кризова зустріч.



У Ватикані в четвер, 21 лютого, розпочалася кризова зустріч голів національних єпископських конференцій, присвячена проблемі сексуального насильства священиків.

Папа римський Франциск скликав на чотириденний конгрес 114 глав конференцій, в цілому ж у Ватикан прибули близько 190 представників римо-католицької церкви з усього світу.

На відкритті заходу понтифік заявив про необхідність діалогу: “Церква повинна прислухатися до жертв”.

Перед початком заходу його оргкомітет зустрівся з 12 чоловіками і жінками з різних країн світу, що представляють інтереси об’єднань, куди входять постраждалі від сексуального насильства священнослужителів.

Раніше папа Франциск вперше публічно визнав факти сексуального насильства священиків і єпископів щодо черниць. Церква не може заперечувати подібні випадки, підкреслив понтифік, додавши, що у церковного керівництва достатньо волі, щоб прийняти більш рішучі заходи.

В кінці січня широкий резонанс викликала відставка австрійського священика Херманна Гайслера, який агресивно домагався німецької черниці Доріс Вагнер (Doris Wagner) під час сповіді. Раніше Вагнер поінформувала Ватикан про сексуальне насильство і домаганнях, яким піддавали за час восьмирічного служіння.

У 2008 році нині 34-річна черниця була, за її словами, зґвалтована священиком, і вона повідомила про це предстоятелю громади в Римі. Після цього Вагнер став домагатися інший священик, судячи з усього, Гайслер, який примушував її до інтимних стосунків. Сам Гайслер відкинув звинувачення проти нього. В рамках дисциплінарної перевірки в 2014 році він отримав лише попередження.