До кінця тижня долар подешевшає: озвучений свіжий прогноз

Найближчим часом фінансисти очікують невеликого зростання курсу американської валюти. Проте до кінця тижня гривня може знову посилити свої позиції.

«На поточний тиждень ми очікуємо скромного зростання курсу американської валюти. Долар на міжбанку може торгуватися біля позначки 27,3 грн, а готівковий долар у банках — в межах 27,2−27,4 грн», — заявив у коментарі «ФАКТАМ» старший аналітик «Альпарі» Вадим Иосуб.

Подорожчання долара помітно в касах банків і в обмінних пунктах. Так, вранці 19 лютого долари продавали в середньому по 27,13−27,24 грн. Втім, експерти вважають, що на гривню є попит і до кінця тижня українська валюта знову посилить свої позиції, а курс долара відкотиться на 3-5 копійок.

У той же час курс євро трохи виріс. Так, на 19 лютого Нацбанк встановив курс на рівні 30,80 грн — євро за тиждень «додав» 30 копійок. В обмінних пунктах курс піднявся помітніше — на 40-50 копійок (купівля — 30,73−30,85 грн, продаж — за 30,95—31,30 грн).