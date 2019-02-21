Повінь у Пакистані: 26 загиблих

Зливові дощі призвели до повеней.



Сильні зливи обрушилися на кілька міст в Пакистані, викликавши раптові повені і забравши життя щонайменше 26 людей по всій країні.

У провінції Хайбер-Пахтунхва, яка межує з Афганістаном загинули 14 людей, серед яких діти. Такі дані передало місцеве управління по запобіганню стихійних лих та ліквідації їх наслідків.

Раптові повені затопили села недалеко від південно-західного міста Ласбела в провінції Белуджистан, в результаті чого загинули три людини і постраждали 200 сімей. Співробітники екстрених служб намагаються врятувати людей із затоплених частин Ласбелы.

Щонайменше дев’ять людей загинули в центральному Пакистані в результаті трьох випадків обвалення дахів на тлі дощів. З них чотири людини загинули в місті Мултан, за даними поліції і рятувальних служб.

Щороку багато міст Пакистану намагаються впоратися з повенями під час сезону дощів, що викликає критику щодо поганого планування.