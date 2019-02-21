З 1 травня в Києві зростуть тарифи на опалення та електроенергію

До 1 травня 2019 року КП «Київтеплоенерго» поспішає затвердити в НКРЭКУ нові тарифи на відпуск електричної та виробництво теплової енергії.

КП «Київтеплоенерго» готується подати на затвердження в Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), нові тарифи на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на столичних ТЕЦ.

Про це в ході засідання комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (ЖКГ і ПЕК) 18 лютого 2019 року заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Чиновник повідомив, що з 1 травня 2019 року підвищується ціна на газ «і вже зараз відбувається формування тарифу на відпуск електричної та виробництво теплової енергії під ТЕЦ». За його словами, «вже пройшли перші громадські обговорення» цього тарифу, який ще має затвердити НКРЭКУ.

Тариф на виробництво тепла для релігійних організацій планується збільшити на 18,48% з 985,02 гривень за Гкал до 1167,04 гривень за Гкал.

Тариф для бюджетних установ КП «Київтеплоенерго» має намір збільшити на 18,68% — з 984,67 гривень за Гкал до 1168,60 гривень за Гкал.

Тариф на виробництво тепла для інших споживачів — на 18,79% — з 984,12 гривень за Гкал до 1169,06 гривень за Гкал.

При цьому тариф на відпуск електричної енергії КП «Київтеплоенерго» планує збільшувати в два етапи. Спершу його планують збільшити з 141,43 коп/квтг до 175,29 коп/квтг (на 23,94%). Термін дії цього тарифу хочуть передбачити до 1 липня 2019 року. Після цього даний тариф планують збільшити до 185,61 коп/квтг (на 31,24% в порівнянні з діючим зараз тарифом).

Серед переліку чинників, на яких базується розрахунок даних тарифів, значаться:

підвищення ціни на газ з 1 травня 2019 року на 15,2% (без транспортування) — з 6235,51 гривень за 1 тис. м. куб. до 7184,80 гривень за 1 тис. м. куб. відповідно до Постанови Кабміну № 867 від 19.10.2018 року;

зростання тарифів на водопостачання ПАТ «Київводоканал» згідно постанови НКРЭКУ № 58 від 25.01.2019 року;

встановлення ціни на постачання електроенергії з 1 січня 2019 року відповідно до договору, укладеного між КП «Київтеплоенерго» і ТОВ «Київські електричні послуги».

Також відзначається, що при формуванні нових тарифів додатково «була врахована компенсація збитків, понесених ТЕЦ “Київтеплоенерго” внаслідок невідповідності ринкової та тарифної ціни природного газу на виробництво теплової енергії в період з листопада по грудень 2018 року».

Нагадаємо, нині діючі тарифи на виробництво тепла для населення та інших установ, організацій і споживачів були затверджені НКРЭКУ 10 грудня 2018 року. Ці тарифи вступили в силу з 1 січня 2019 року. Зокрема, тариф на виробництво тепла для населення зріс на 22,7%.