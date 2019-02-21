США анонсували вихід у космос відразу двох жінок

Вперше в історії у космос вийдуть дві жінки.



У 2019 році вперше в історії у відкритий космос планується вихід відразу двох жінок – американок Енн Макклейн і Христини Кук. Про це в четвер, 21 лютого.

“Як я розумію, на даний момент ми з Макклейн призначені на вихід у відкритий космос”, – сказала Кук на передпольотної прес-конференції у Центрі підготовки космонавтів.

Відомо, що першою жінкою, яка вийшла у відкритий космос, стала радянський космонавт Світлана Савицька в 1984 році. З тих пір екіпажі, які виходять в космос, ніколи не складалися тільки з жінок.