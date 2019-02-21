В Польщі працівникам підвищили зарплату

Середня зайнятість на підприємствах Польщі в січні зросла на 2,9% порівняно з аналогічним періодом 2018 р., а зарплата – на 7,5%. Про це повідомило Польське радіо з посиланням на Головне статистичне управління Польщі.

Повідомляється, що оприлюднені дані перевершили очікування ринку. Середня зарплата в компаніях, де працюють понад 9 чол. становила майже 1140 євро. На таких підприємствах працювало майже 6,4 млн чол.

У IV кварталі 2018 р. зарплата в Польщі була в середньому понад 1120 євро. У порівнянні з цим же періодом 2017 року, середня зарплата зросла на 7,7%. В цілому за 2018 р. середня зарплата в Польщі становила 1060 євро.

Згідно з дослідженнями, проведеними в 2018 р., в кожній п’ятій компанії в Польщі працюють українці. За оцінками Мінсоцполітики України, постійно на заробітках у Польщі находяться 2-3 мон трудових мігрантів з України.