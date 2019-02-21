Українські банки запідозрили у відмиванні грошей в двох країнах ЄС

Розслідування ведуть в Німеччині та Ліхтенштейні.



Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей через австрійський банк Meinl Bank. У справі десятки підозрюваних, включаючи громадян України.

Мова йде про приватне австрійському банку середнього розміру, який спеціалізується переважно на управлінні активами та фондовий менеджменті.

“Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об’єднання”, – повідомили в прокуратурі. Імена підозрюваних у відомстві не називають, проте відомо, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків у Meinl Bank було незаконно виведено 385 млн доларів і 75 млн євро в 2014-2015 роках.

Через Meinl Bank вивели $38 млн Південкомбанку, $40 млн Терра Банку, $39,5 млн з Віейбі Банку, 62 млн євро з Міського комерційного банку і $44 млн з банку Київська Русь.

Схема виведення грошей виглядала наступним чином: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцю офшорним компаніям. Забезпеченням цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, выдающем кредит – наприклад, Meinl Bank.

Зрештою, кредит не повертається і “гарантійні” кошти з коррахунку перераховуються іншій офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються “операції back-to-back”. Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні грошей українськими банками ведуть і в Ліхтенштейні, підтвердив генеральний прокурор цієї країни.

Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, $25 млн з банку Національний кредит, $59 млн з банку Фінанси і Кредит і $115 млн Дельта Банку.

У Фонді гарантування вкладів повідомили, що протягом 2014-2015 років з допомогою такої “схеми” з українських банків було виведено в загальній складності $846 млн і 75 млн євро. Списання грошей таким чином напередодні введення тимчасової адміністрації використовували власники 14 українських банків.