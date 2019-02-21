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“Це дуже покращує настрій перед поїздкою”: на залізничному вокзалі Мінська прибрали російськомовну вивіску

21.02.2019

"Это очень улучшает настроение перед поездкой": на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску

Після реконструкції головного входу в Центральний вокзал Мінська зникло його назва російською мовою. Назви білоруською та англійською збереглися.

“Пасля рэканструкцыі галоўнага ўваходу чыгуначнага вакзала ў Менску расейскай мови на ім більшіс няма. І гета вельмі ўздымае настрій перад дарогай”, – написав він.

Вивіска російською мовою “красувалася” тут з самого моменту здачі нового вокзального комплексу в експлуатацію 30 грудня 2000 року. Тоді над центральним входом в будівлю змонтували напис “Залізничний вокзал”, виконану з нержавіючої сталі. Її зрізали.

Тепер над дверима красується новенька вивіска на двох мовах – українською та англійською. Відповідно, там написано “Чыгуначны вакзал” і “Central railway station”. Російськомовний варіант повністю відсутня.

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