“Це дуже покращує настрій перед поїздкою”: на залізничному вокзалі Мінська прибрали російськомовну вивіску

Після реконструкції головного входу в Центральний вокзал Мінська зникло його назва російською мовою. Назви білоруською та англійською збереглися.

“Пасля рэканструкцыі галоўнага ўваходу чыгуначнага вакзала ў Менску расейскай мови на ім більшіс няма. І гета вельмі ўздымае настрій перад дарогай”, – написав він.

Вивіска російською мовою “красувалася” тут з самого моменту здачі нового вокзального комплексу в експлуатацію 30 грудня 2000 року. Тоді над центральним входом в будівлю змонтували напис “Залізничний вокзал”, виконану з нержавіючої сталі. Її зрізали.

Тепер над дверима красується новенька вивіска на двох мовах – українською та англійською. Відповідно, там написано “Чыгуначны вакзал” і “Central railway station”. Російськомовний варіант повністю відсутня.