З Польщі депортують сім’ю українців з 10 дітьми

Українці “не ходять до сусідів на каву”.



Влада Польщі ухвалила рішення про депортацію багатодітної родини із України, яка в 2015 році переїхала в польське місто Лігниці.

Польська влада обгрунтували своє рішення труднощами з асиміляцією. На думку місцевих чиновників, члени сім’ї “не ходять до своїх сусідів на каву”.

Олена і Вадим Копищики і їх 10 дітей приїхали в Польщу в 2015 році і оселилися в Лігниці. Сім’я родом з українського міста, розташованого на східному кордоні, поблизу Криму. Коли почалася війна, Копищики виїхали в Польщу. Батько і мати знайшли роботу в Польщі, а дітей відправили в польську школу.

Однак майже через чотири роки після їх переїзду польські прикордонники поінформували сім’ю, що до 30 червня 2019 року (день закінчення навчального року) вони повинні добровільно покинути країну.

Причиною рішення про депортацію стала відсутність асиміляції. Державні службовці розпитували сусідів Копищиков про те, чи зустрічаються вони з українською родиною на каву. Негативні відповіді стали причиною винесення рішення про депортацію.

Новини про сім’ю викликали суспільний резонанс у місті. Капельмейстер Центру культури в Лігниці Петро Буджяновски вже зареєстрував петицію з проханням анулювати депортацію багатодітній українській родині.