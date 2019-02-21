Що Путін говорив про інтернет і його долі в Росії

Президент Росії Володимир Путін в середу заявив про теоретичну загрозу того, що Росію відключать від інтернету ззовні, і закликав створювати незалежні сегменти мережі. За останні 20 років Путін неодноразово висловлював свою думку про користь і шкоду інтернету, і його висловлювання нерідко суперечили один одному.

“Я ж не можу за наших партнерів говорити, що у них на розумі, я думаю, що це (відключення Росії від мережі) їм самим завдасть колосального збитку, шкоди”, – сказав Путін на зустрічі з представниками російських інформагентств та друкованих ЗМІ.

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На думку президента, мова йде як про економічний, так і політичний збиток, а також про шкоду для західних спецслужб. “Вони ж там сидять, це ж їхній винахід, і всі слухають, бачать і читають, що ви говорите, і накопичують цю інформацію, а так не будуть”, – сказав Путін.

Президент зазначив, що Росія не має наміру сама себе відключати себе від глобальної мережі, але при цьому підкреслив, що “чим більше суверенітету, в тому числі в цифровій сфері, тим краще”.

Російська служба Бі-бі-сі згадала попередні висловлювання Путіна про інтернет з моменту його приходу до влади в 2000 році.

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6 березня 2001 року, онлайн-інтерв’ю “Газеті.ру”

“Я вважаю, що інтернет – дуже перспективна форма спілкування, форма комунікації, отримання інформації, дуже цікава, мене це дуже цікавить, повинен сказати відверто, на жаль, мало нею користуюся. В силу вродженої ліні, з одного боку, а з іншого боку, в силу того, що зараз у мене багато інших можливостей, багато співробітників апарату, помічників, які займаються цим професійно і дають мені вже як би готовий результат”.

18 грудня 2003 року, пряма лінія

“Інтернет – це корисна річ, якщо звідти витягується потрібна інформація для освіти, для розвитку людини. А якщо це якась балаканина працює, то мені здається, що толку в цьому небагато. Це втрата часу”.

2 листопада 2005 року, прес-конференція в Гаазі

“У Росії дуже активно і абсолютно вільно розвивається інтернет, що представляє величезні проблеми і питання не тільки в нашій країні, але і в інших. Але незважаючи на ці питання, в Росії не робиться жодних кроків щодо обмеження свободи інтернету”.

31 січня 2006, прес-конференція в Москві

“Повинні бути внутрішні обмеження. Провайдери – ті люди, які займаються бізнесом у цій сфері, ті люди, які використовують інтернет як засіб масової інформації, – насамперед вони самі повинні виробити правила, яких інтернет-спільнота має дотримуватися. Адже вони ж самі матері, батьки або майбутні матері, батьки. Вони повинні подумати про те, який вплив роблять, скажімо, дитяча порнографія в інтернеті, надає інші якісь матеріали, які там поширюються. Вони повинні подумати про себе, про своє майбутнє, про нашій країні. Ми не маємо наміру тут робити якихось драконівських методів щодо обмеження діяльності у сфері інтернету”.

6 липня 2006 року, інтернет-конференція

“Інтернет – одне з зростаючих засобів масової інформації, які придбавають все більший і більший вплив. І у нас, на відміну від деяких інших країн, взагалі ніяк не обмежується інтернет, взагалі немає ніяких обмежень. Це окремий предмет для дискусії, в тому числі і між правлячими сьогодні політичними силами, представленими в Державній Думі, і між опозиційними силами. Знаю думку багатьох наших громадян, які говорять про те, що якийсь там порядок треба наводити. Навіть не хочу висловлюватися на цей рахунок… На мій смак, чим менше обмежень, тим краще. Незважаючи на всі негативні моменти, що становлять цей процес”.

12 грудня 2007 року, в інтерв’ю Time

“Мені дуже-дуже соромно, але я нічим цим не користуюся. Я навіть не користуюся телефоном: у мене все роблять співробітники мого апарату. Але вони роблять це блискуче, я їм дуже заздрю”.

26 листопада 2007, зустріч з лауреатами проекту “Професійна команда країни”

“Користувачі інтернету в Росії, які є, безумовно, найбільш просунутими і талановитими, будуть створювати в інтернеті атмосферу високої моральності”.

24 квітня 2014 року, медіафорум регіональних і незалежних ЗМІ

“Все йде через сервери, які знаходяться в [Сполучених] Штатах, все там контролюється… Ви ж знаєте, все це виникло колись, на зорі інтернету, як спецпроект ЦРУ США, та чого вже там, так і розвивається”.

1 жовтня 2014 року, засідання Радбезу

“Ми зобов’язані захистити наших громадян, молодь, в тому числі використовувати для цього ту практику, яка вже застосовується в багатьох країнах. Ми не можемо закривати очі на те, що на сайтах ведеться пропаганда тероризму, екстремізму, ксенофобії та релігійної ворожнечі, що в глобальній мережі розміщується дитяча порнографія”.

3 квітня 2017 року, медіафорум ЗНФ

“У нас завжди в усьому свій шлях, але це не наша особливість. Практично скрізь, всі країни світу йдуть своїм власним шляхом. Є загальні тенденції, якісь загальні правила, і ми теж у цьому тренді знаходимося. По-перше, ось такий абсолютно розхристаною квазисвободы в інтернеті вже ніде немає”.