Курс долара в Україні продовжує падати через подвійного обсягу продажу валюти експортерами

Курс долара сьогодні, 20 лютого, втратив 10 копійок, і до закриття міжбанку увійшов у коридор 27,04-27,06 грн./$. завтра фінансисти чекають продовження цієї тенденції.

Зазначається, що на рахунку бізнесу прийшла виручка, припозднившаяся через американського вихідного (18 лютого банки не працювали за Дня Президентів), і він активно продавав не тільки обов’язкові 50%, а всі 70-80%.

“Ключові причини сьогоднішнього зміцнення гривні: перевищення пропозиції валюти над попитом внаслідок подвійного обсягу обов’язкових продажу експортерами, потреба у гривні для фіналізації бюджетних платежів і розрахунків за облігації внутрішньої держпозики Мінфіну, а також подальше скорочення рівня гривневої ліквідності”, – прокоментував директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Надлишок долара Нацбанк викуповував, причому досить дорого: угоди укладалися в рамках 27,10-27,1050 грн./$, і сукупно придбав близько $10-15 млн.

Завдяки новій просіла безготівкового курсу, ще сильніше подешевшав готівковий долар. “Готівковий ринок відкрився вчорашніми котируваннями 27,05-27,10 грн./$, до середини вони знизилися до 27,03-27,06 грн./$”, – уточнив Курінний.

Завтра більшість опитаних фінансистів чекають продовження тенденції на зміцнення гривні. “Думаю, 21 лютого міжбанк відкриється в рамках 27,0-27,10 грн./$. Після чого валюта ще подешевшає, буде прагнути до 27,0 грн./$”, – спрогнозував начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко. Олег Курінний налаштований менш оптимістично – 27,10-27,20 грн./$.