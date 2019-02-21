У Сирії внаслідок вибуху загинули 20 людей

Було вбито шістьох повстанців.

У четвер, 21 лютого, в результаті вибуху в провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії загинули 20 осіб, включаючи співробітників нафтової промисловості.

За інформацією сирійських спостерігачів, автомобіль, начинений вибухівкою, підірвали поблизу нафтового родовища Аль-Омар, яке контролюється Сирійськими демократичними силами.

В результаті вибух забрав життя щонайменше 20 людей, в тому числі було вбито шістьох повстанців.

Сирійські демократичні сили захопили нафтове родовище ” Аль-Омар в провінції Дейр-ез-Зор в 2017 році за підтримки США. Раніше родовище контролювалося терористичної угруповання Ісламська держава.