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Захарова висміяла побоювання НАТО після виступу Путіна

21.02.2019

Захарова высмеяла опасения НАТО после выступления Путина

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова влучно прокоментувала реакцію західних політиків на слова президента РФ Володимира Путіна. Нагадаємо, глава держави виступив з традиційним посланням Федеральним Зборам, в якому не обійшов увагою взаємовідносини Росії з ЄС і США.

Володимир Путін зазначив, що Захід навмисно порушує ДРСМД і повідомив, що у разі розміщення американської ядерної зброї в Європі, Росія дасть адекватну відповідь. Слова президента РФ сильно стурбували офіційного представника НАТО Пірса Казалета. Він назвав заяви російської сторони «неприйнятними» і додав, що альянс не хоче брати участь у новій гонці озброєнь.

Марія Захарова висміяла побоювання Пірса Казалета. На своїй сторінці у соцмережі Facebook вона в іронічному стилі попросила західних партнерів не нервувати: «Рівно рік тому західні партнери наввипередки заявляли, що “російських мультиків” з новітніми видами озброєння боятися не треба, що все це блеф Кремля. А тепер раптом “зрозуміли”, що “в об’єктиві”, і навіть почали “здогадуватися”, до чого він прикріплений?»

Офіційний представник російського МЗС додала, що Москва лише відповідає на дії альянсу і не збирається залишати без відповіді збільшення американського військового контингенту на території ЄС.

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