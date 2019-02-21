Захарова висміяла побоювання НАТО після виступу Путіна

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова влучно прокоментувала реакцію західних політиків на слова президента РФ Володимира Путіна. Нагадаємо, глава держави виступив з традиційним посланням Федеральним Зборам, в якому не обійшов увагою взаємовідносини Росії з ЄС і США.

Володимир Путін зазначив, що Захід навмисно порушує ДРСМД і повідомив, що у разі розміщення американської ядерної зброї в Європі, Росія дасть адекватну відповідь. Слова президента РФ сильно стурбували офіційного представника НАТО Пірса Казалета. Він назвав заяви російської сторони «неприйнятними» і додав, що альянс не хоче брати участь у новій гонці озброєнь.

Марія Захарова висміяла побоювання Пірса Казалета. На своїй сторінці у соцмережі Facebook вона в іронічному стилі попросила західних партнерів не нервувати: «Рівно рік тому західні партнери наввипередки заявляли, що “російських мультиків” з новітніми видами озброєння боятися не треба, що все це блеф Кремля. А тепер раптом “зрозуміли”, що “в об’єктиві”, і навіть почали “здогадуватися”, до чого він прикріплений?»

Офіційний представник російського МЗС додала, що Москва лише відповідає на дії альянсу і не збирається залишати без відповіді збільшення американського військового контингенту на території ЄС.