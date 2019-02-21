Україна за рік купила газу на $3,1 млрд

Найбільше газу в Україні поставили компанії зі Швейцарії та Німеччини, найменше – з Чехії.

За минулий рік Україна закупила за кордоном 10,39 млрд куб. м газу на 3,12 млрд дол.

Так, зареєстровані в Швейцарії компанії поставили в Україну 3,87 млрд куб. м газу на 1,16 млрд дол., з Німеччини було поставлено 3,18 млрд куб. м на 938,2 млн дол., з Польщі – 726,3 млн куб. м на 217,6 млн дол., з Великобританії – 685,2 млн куб. м на 202,2 млн дол., з Угорщини – 602 млн куб. м на 191,8 млн дол., з Чехії – 303,3 млн куб. м на 91,4 млн дол.