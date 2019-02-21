У Польщі заборонять торгівлю по неділях

Польща посилює заходи.

У Польщі з 2020 року повністю буде заборонена торгівля по неділях. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на звіт Асоціації підприємців і роботодавців Польщі.

Як наголошується в звіті, більшість країн Європейського союзу не обмежують торгівлю по неділях. Однак Польща посилює заходи.

“У Польщі з 2020 року буде повністю заборонена торгівля по неділях, з невеликими винятками. При цьому, на тлі інших країн Європи, де також обмежена торгівля по неділях, заходи Польщі виглядають найбільш жорсткими”, – зазначив представник Асоціації Якуб Біньковський.

У той же час відзначається, що Угорщина повернулася до вільної торгівлі по неділях всього через рік після введення обмежень.