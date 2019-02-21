У Сирії знайдено масове поховання жертв «игиловцев»

Фахівці ексгумували тіла вже 120 осіб.

У Сирії виявлено моторошне поховання, що складається з жертв «Ісламської держави».

Це поховання на сьогоднішній день вважається найбільш великим. Там, як у загальних, так і в окремих могилах знаходяться тіла 3,5 тисяч людей. Зловісна знахідка зроблена в місті Ракка, який «прославився» тим, що якийсь час терористи ИГИЛ називали його своєю столицею.

«Игиловцы» контролювали місто близько чотирьох років .Вони були вибиті звідти два роки тому сирійськими військами, підтримуваними США.

Як повідомлялося раніше, археологи Єгипту недалеко від столиці виявили гробницю, в якій знаходилися близько п’ятдесяти мумій. 12 з них – діти, повідомляє міністерство у справах старожитностей Єгипту.

Сімейний некрополь датується епохою правління династії Птолемеїв (IV-I століття до нашої ери) розташовується він всередині спеціальних девятиметровых поховальних камер.