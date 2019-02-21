У середу з моргу Горлівки, яка знаходиться в окупації проросійських терористів, вивезли два автобуса з “вантажем-200”.

“З хорошого. Сьогодні від моргу центральної лікарні №2 окупованій Горлівки відчалили два микробуса, Ford і DAF з номерами лаптестана. Кількість посилок — дев’ять. Відома доля двох героїв “громадянської війни”. Одна мавпа їде в *беня Саратова, друга — в Тюмень… Вартість перевезення цинку в Тюмень рівнозначна вартості хорошого авто. Побажання родичів дохлої мавпи — відмовтеся від тіла і купіть Lada Калина… Баби ще народять”, — написав він.