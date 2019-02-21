У США назвали мета майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Трамп прагне домогтися “світлого і безпечного майбутнього для всіх жителів Корейського півострова”.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин на саміті обговорять прогрес в денуклеаризації Корейського півострова.

У Білому домі заявили, що Трамп прагне домогтися “світлого і безпечного майбутнього для всіх жителів Корейського півострова”. Також повідомляється, що Трамп і Кім Чен Ин проведуть зустріч тет-а-тет.

“Величезні можливості: президент Дональд Трамп прагне домогтися світлого і безпечного майбутнього для всіх жителів на Корейському півострові і в усьому світі. Мета саміту – подальший прогрес у виконанні зобов’язань, взятих двома лідерами (Трампом і Кім Чен Ином, – ред.) у Сінгапурі: зміна відносин, міцний і стабільний мир і повна денуклеарізація Корейського півострова”, – йдеться в заяві Білого дому.