Підробили документи: Міноборони загрузло у великому скандалі

Міністерство оборони України уклало контракт на закупівлю послуг харчування для військових частин з приватною фірмою, яка надала підроблені документи для участі в тендері на мільйони гривень.

Про це повідомляється на сторінці антикорупційного проекту “Марлін” у Facebook. Відзначається, що відомство уклало контракт з фірмою “Маяк-Південь” 18 січня. При цьому про те, що документи для тендеру, що підтверджують досвід надання послуг харчування, виявилися підробленими, журналісти повідомили ще в грудні.

У “Марлін” вважають, що підроблені документи дозволили “Маяк-Південь” брати участь у багатомільйонному тендері Міноборони. Навіть більше того, перемогти на ньому. Відомство не захотіла розглядати пропозиції інших фірм нібито через неправильно оформлених документів, які пропонували послуги на 40-60 млн грн дешевше.

Юристи “Марлін” спробували оскаржити тендер і надіслали Міноборони лист, в якому детально описали, як підробляли документи фірмою “Маяк-Південь” ще до підписання угоди.

“Ми сподівалися, що після нашого листа Міноборони перевірило порушення і організувало новий тендер. Але там вчинили кілька оригінально. Договір з ТОВ “Маяк-Південь” на 269 млн 900 тис. грн таки уклали, а юристам проекту “Марлін” написали — “То, що фірма підклала підроблені документи — це проблеми самої фірми”. Тому гроші їй все одно заплатять. Сподіваємося, хоча б їжу для солдатів фірма не буде підробляти”, — йдеться в повідомленні.