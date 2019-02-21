У НАБУ зафіксували поширення української корупції на 65 країн

Українська корупція вже поширилася на 65 країн світу. Відзначається, що в Національному антикорупційному бюро України зареєстрували поширення схем української корупції вже в 65 державах.

За інформацією прес-служби Бюро, ними було надіслано приблизно 500 запитів щодо міжнародної правової допомоги компетентні органи інших держав. За друге півріччя 2018 року ця кількість становила — 118, з яких тільки по 52 було дано відповідь.

Крім того в НАБУ пояснили, що основним завданням таких запитів було отримання інформації і з’ясування обставин вчинення корупційних злочинів, які завдали шкоди інтересам України.

Відзначимо, що найчастіше Відомство зверталося за допомогою до правоохоронців таких країн — Великобританії, Латвії, Кіпру, Німеччини і т. д.