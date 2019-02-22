У Ватикані стартував саміт, присвячений боротьбі з педофілією

За словами Франциска, церква повинна почути голос дітей, які прагнуть справедливості.

У Ватикан приїхали представники католицької церкви з більш ніж 130 країн світу для участі в історичному саміті, присвяченому боротьбі з педофілією в церкві.

Під час відкриття саміту в четвер, 21 лютого Папа Римський Франциск заявив, що жертви насильства очікують конкретних і ефективних заходів, а не тільки засудження дій представників церкви.

Саміт триватиме чотири дні, в ньому беруть участь близько 190 учасників, серед яких голови більше сотні єпископських конференцій по всьому світу.

Нагадаємо, що в 2018 році Папа Римський Франциск написав безпрецедентне лист, в якому перед католиками всього світу визнав факт сексуального насильства щодо неповнолітніх з боку служителів церкви.