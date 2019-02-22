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На бік Гуайдо перейшли 11 дипломатів Венесуели в США

22.02.2019

На сторону Гуайдо перешли 11 дипломатов Венесуэлы в СШААмериканські активи і рахунки республіки, рахунки посольств і консульств Венесуели, заморожені

Як повідомляється, представники венесуельської опозиції в США повідомили, що американські активи і рахунки республіки, в тому числі банківські рахунки посольств і консульств Венесуели, заморожені.

Відзначено, що Густаво Маркано, старший помічник посланника венесуельської опозиції у Вашингтоні заявив, що дипкорпус Ніколаса Мадуро в США припинив роботу. Всього в США знаходяться 56 дипломатів із Венесуели.

Так, представник венесуельської опозиції у Вашингтоні Карлос Веккьо підтвердив агентству, що на бік Гуайдо перейшли 11 з 56 дипломатів. Ці дипломати, за його словами, продовжать виконувати роботу в інтересах опозиції.

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