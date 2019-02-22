Ердоган і Трамп обговорили виведення американських військ з Сирії

Лідери країн домовилися про здійснення виведення американських військ з території Сирії при дотриманні обопільних інтересів.



В ході переговорів Ердоган і Трамп “обговорили останні події в Сирії, відзначивши важливість підтримки політичного процесу в цій країні, а також рішучість сторін до боротьби з усіма проявами тероризму”.

Зазначається, що президент Туреччини підтвердив прихильність співпраці з Вашингтоном.

Ердоган і Трамп домовилися про здійснення виведення військ США з Сирії “при дотриманні інтересів обох сторін”.

Також лідери двох країн зійшлися на думці про необхідність розширення двосторонніх економічних зв’язків і доведення товарообігу Туреччини і США до 75 мільярдів доларів.