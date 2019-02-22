Кравчук запевняє, що Пінчук і Ахметов роблять добрі справи

Перший президент Леонід Кравчук заявив, що Україні не вдасться йти вперед, поки українці і влада не навчаться поважати бізнес.

Відповідну заяву він зробив на спільному брифінгу з президентом Леонідом Кучмою і Віктором Ющенком після економічного форуму.

Перед цим Кучма пожартував, що в Україні два ворога – олігархи і Росія

“Так ось, олігархів можна швидко знищити, а як з Росією бути? Ось і відповідь можна шукати”, – сказав другий президент і пізніше зауважив жартома, що треба президентові РФ Володимиру Путіну порадити знищити своїх олігархів, щоб Україна змогла перемогти Росію.

Після цього Кравчук заявив, що не може на це не відреагувати, оскільки в Україні вже стало звичкою стверджувати, що всі олігархи погані, незважаючи на те, скільки вони всього хорошого роблять.

“Я часто звертався до людей, чого ви так ставитеся до них (до олігархів – ред.), адже вони щось роблять, допомагають… А у відповідь, що вони все вкрали. Це більшовицька філософія”, – стверджує перший президент.

“Забрати все… Ну як повернутися? Ви ж дорослі люди? Мертвого воскресити неможливо. Повернутися до старих часів неможливо. Треба йти вперед. Чи можемо ми йти без цих олігархів вперед? Це порожня розмова. Вони роблять добрі справи”, – додав він.

Кравчук додав, що на економічному форумі говорив про олігархів Віктора Пінчука і Рината Ахметова.

“Поки ми не навчимося поважати бізнес, який працює чесно, відкрито і робить щось для держави, йти вперед не вдасться”, – підсумував перший президент.

У свою чергу Кучма підкреслив, що без великого бізнесу розвитку країни немає і не може бути.