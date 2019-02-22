Україна почала закуповувати російський вугілля через Білорусію

Білорусія в 2018 році стала реекспортером російського вугілля на Україну. Це може частково компенсувати втрати Мінська через податкового маневру в нафтовій галузі в Росії.

Новий вугільний хаб

Білорусь, яка не видобуває вугілля, в 2018 році експортувала 854 тис. т цього палива, свідчать дані Національного статистичного комітету Білорусі (Белстат), опублікованих у четвер, 20 лютого. Це більш ніж у п’ять разів більше, ніж роком раніше. Зростання поставок був забезпечений переважно транспортуванням на Україну.

Відвантаження вугілля з Білорусії на Україну зросли майже з нуля (з 0,6 тис. т) до 588,5 тис. т. Мінськ імпортував вдвічі більше вугілля, ніж роком раніше, — 1,6 млн т, велика частина з яких (1,2 млн т) була завезена з Росії, вказує Белстат.

Близько половини українських теплових електростанцій (ТЕС) працюють в основному на антрациті, який історично поставлявся з шахт на сході України. Тепер ці шахти підконтрольні владі самопроголошених республік — ДНР і ЛНР.

ДТЕК Ріната Ахметова в березні 2017 року заявила про втрату контролю над 11 підприємствами в ДНР і ЛНР після того, як самопроголошені влади ввели там зовнішнє управління. Київ вважає експорт вугілля, що видобувається на території цих республік, незаконним, вбачаючи у цьому ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Україна була змушена шукати заміну донбаському антрациту в інших країнах, наприклад у США і ПАР. Російські трейдери, офіси яких розташовані переважно в Ростовській області, продавали цей вугілля за кордон у складі вугільних сумішей. Рік тому єдиним постачальником вугілля з ДНР і ЛНР стала компанія «Газ-Альянс», підконтрольна бізнесмену Сергію Курченку.

Російські вугільники були змушені вдатися до непрямих поставок вугілля на Україну у зв’язку з введеними Росією торговельними обмеженнями, сказали РБК джерело в російській вугільної компанії і гендиректор інший вугільної компанії. «Безпосередньо вантажити не можемо — не дають квоти», — повідомив один з них.

За словами одного зі співрозмовників РБК, російські компанії експортували вугілля на Україну під виглядом транзиту в Європу: сировина поставлялася в українські порти, а потім нікуди не експортувалося. Але з 1 травня 2018 року Росія обмежила і транзит. Українські ЗМІ писали, що з цього моменту припинилися поставки російського енергетичного та коксівного вугілля транзитом через Україну без пояснення причин. За їх даними, обсяг транзиту вугілля з Росії в Європу через Україну сягав від 1 млн до 1,8 млн т в місяць.

У прес-службі російського Міненерго поки не відповіли на запит РБК.

Білоруські ЗМІ повідомляли, що через Білорусь може поставлятися і донбаське вугілля, причому не тільки на Україну, але і в інші країни, зокрема в Польщі.

Як заробити на вугіллі

У грошовому виразі імпорт вугілля в Білорусію в 2018 році склав $107 млн, середня ціна — $65 за т, виходить з даних Белстата. Експорт за цей час досяг $74,9 млн, середня ціна — $87,7 за тонну.

Україна в січні—листопаді 2018 року збільшила імпорт кам’яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до $2,7 млрд, основним постачальником за цей період була Росія, яка поставила вугілля на $1,67 млрд, повідомляє агентство УНІАН.

Ідея заробляти на реекспорті для Білорусії правильна, вважає директор групи корпоративних рейтингів АКРА Максим Худалов. Але поки що мова йде про незначних обсягах, тому не можна говорити, що таким чином Мінськ зможе компенсувати втрати від поступового підвищення цін на російську нафту з-за завершення податкового маневру, зауважив він.

Мінськ оцінює свої потенційні втрати через зростання вартості на російську нафту в $10,8 млрд протягом шести років (до 2024 року) і просить у Москви компенсацію. Через завершення податкового маневру в російській нафтовій галузі, який передбачає поступове обнулення до 2024 році експортних мит на нафту і нафтопродукти (зараз складають 30-100% від нафтового мита в залежності від виду нафтопродукту) і підвищення податку на видобуток корисних копалин (ПВКК), вартість російської нафти для Білорусії з 2019 року буде зростати. Білорусь як член Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) отримувала цю нафту без мита, а в результаті податкового маневру виявиться на рівних з іншими покупцями.