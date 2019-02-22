Начальник управління Київської ОДА погорів на хабарі у 80 тисяч

Повідомлено про підозру заступнику директора – начальникуа управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації у зловживанні впливом.

Правоохоронці встановили, що посадовець отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 80 тисяч гривень за вплив на прийняття рішення про отримання позитивного висновку за матеріалами проекту землеустрою в межах Васильківського району Київської області. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Викриття підозрюваного відбулося в рамках документування іншого злочину, а саме одержання хабара посадовою особою Головного управління Госгеокадастра Київської області, зазначають у прокуратурі.

На даний момент в Печерський районний суд. Києва направлено клопотання про обрання чиновнику Київської ОДА запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаної посади.