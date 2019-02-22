У Латвії за тиждень жертвами грипу стали 11 осіб

Всього з початку сезону грипу від цієї інфекції і спричинених нею ускладнень померли 48 людей



Не дивлячись на те, що минулого тижня інтенсивність захворюваності на грип в Латвії знизилася на 25,8%, від цієї інфекції за тиждень померли ще 11 осіб. Про це свідчать дані Центру контролю і профілактики захворювань.

За даними Центру, минулого тижня захворюваність на грип в Латвії знизилася до 269,4 випадку на 100 тисяч жителів, тижнем раніше вона становила 363 випадку на 100 тисяч жителів. Не дивлячись на це, від грипу за тиждень в Латвії померли ще 11 осіб.

Всього з початку сезону грипу від цієї інфекції і спричинених нею ускладнень померли 48 людей. Середній вік померлих – 65 років, майже всі вони страждали хронічними захворюваннями, 31 з них не була щеплена від грипу.

Як свідчать дані Центру, найбільше грип хворіють діти у віці до чотирьох років – зареєстровано 460,8 випадку на 100 тис. жителів, і у віці від п’яти до 14 років – 407,6 випадку.

Минулого тижня з підозрою на грип були госпіталізовані 225 пацієнтів, у тому числі 79 – з викликаної грипом пневмонією.

Відвідуваність загальноосвітніх навчальних закладів минулого тижня в Латвії підвищилася до 87,8%, дошкільних навчальних закладів – до 69,4%.