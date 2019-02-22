У США помер актор з фільму “Клан Сопрано”

Помер відомий актор Джармуша Вінні Велла.

У США помер відомий актор Джармуша Вінні Велла, який відомий за ролями у серіалі “Клан Сопрано” і фільмі “Казино”. Він пішов з життя у середу, 20 лютого, у віці 72 років.

Артист боровся з раком печінки, але хвороба виявилася сильнішою.

“З сумом повідомляємо, що Вінні Велла помер і ми впевнені, що ніхто так не засмучений цим, як він сам”, – виступила з офіційним повідомленням сім’я Вінні Велла.

Рідні артиста нагадали, що він “любив життя” і був самим “смішним” і “милим” актором, який коли-небудь знімався в кіно.

Джармуша Вінні Велла крім знаменитого серіалу “Клан Сопрано” і культового “Казино” був зіркою епізодів більш ніж в 50 фільмах, включаючи такі стрічки як “Пес-привид: Шлях самурая”, “Кава і сигарети”, “Визнайте мене винним”, “Ірландець”.