Лідер венесуельської опозиції опублікував свій перший указ

Він розпорядився відкрити кордон з Бразилією.



Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, в четвер, 21 лютого, опублікував указ про дозвіл в’їзду гуманітарної допомоги до Венесуели. Текст документа за номером 001 він опублікував в Twitter.

“Як головнокомандувач Боливарианскими збройними силами, я знову підтверджую дозвіл на в’їзд гуманітарної допомоги до Венесуели і наказую окремих підрозділах ЗС діяти згідно цього дозволу”, − йдеться в указі.

Цим же указом Гуайдо скасував наказ Ніколаса Мадуро про закриття сухопутного кордону з Бразилією і залишив в силі та без змін стосунки з Арубой, Бонэйром і Кюрасао, які Мадуро має намір переглянути.

Також лідер опозиції підтвердив гарантії для тих військовослужбовців, які перейдуть на бік його уряду.