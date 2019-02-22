На японському острові Хоккайдо стався землетрус: є поранені

Магнітуда склала 5,8 балу.



В Японії на північному острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,8 балів за шкалою Ріхтера, в результаті якого постраждали, щонайменше, чотири людини. Про це у п’ятницю, 22 лютого.

Зазначено, що характер травм у потерпілих незначний.

До того ж, близько 74 житлових будинків в даний час залишаються без водопостачання. У регіоні частково припинено залізничне сполучення.

Відомо, що землетрус магнітудою 5,8 стався у четвер на острові Хоккайдо. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в східній частині острова в районі округу Ібурі, а осередок залягав на глибині близько 30 км.