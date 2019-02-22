У США помер засновник відомої рок-групи

Причина смерті не розкривається.



Помер один із засновників американської поп-рок-групи The Monkees, бас-гітарист Пітер Торк. Він помер на 78-му році життя. Про це зазначається на його Facebook-сторінці.

Відомо, що десять років тому Торку діагностували одну з різновидів раку – аденоїдну кістозну карценому. Після цього артистові була зроблена операція з видалення злоякісної пухлини, після якої він продовжив виступати з групою.

В The Monkees він почав виступати з моменту її заснування в 1965 році. Спочатку група створювалася телеканалом NBC для зйомок однойменного серіалу, присвяченого буднях рокерів того часу. Серіал виходив на тлі хвилі популярності The Beatles. Однак невдовзі група зажила своїм життям – стала випускати пісні і давати тури.

Однією з найбільш відомих композицій колективу є Last Trainto Clarksville. В цілому ж, за роки своєї діяльності, група випустила 13 альбомів.