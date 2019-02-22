Масове отруєння в Індії: 17 загиблих

Група працівників святкувала отримання зарплати.



Щонайменше 17 працівників чайної плантації в Індії померли від вживання неякісних спиртних напоїв, ще кілька десятків людей госпіталізовані в критичному стані.

Як повідомили виданню індійські медики, отруєні надійшли в лікарню відразу після одержання ними тижневої заробітної плати. Зараз більше 40 працівників плантації знаходяться у вкрай важкому стані після вживання контрафактного спиртного.

Інцидент стався на плантації в північно-східному штаті Ассам. Зазначається, що серед померлих семеро – жінки.

Одночасна смерть 17 осіб – вже другий випадок за останні два тижні. Минулого разу при аналогічних обставинах померли понад 100 людей.