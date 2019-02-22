Стало відомо, як знайшли третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Розслідувальна група поділилася інформацією.



Третім ймовірним учасником замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочка в британському Солсбері є співробітник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Денис Сергєєв. Розслідувальна група Bellingcat в четвер, 21 лютого, пояснила, як вдалося встановити особу Сергєєва, володіє паспортом на ім’я Сергія Федотова.

У жовтні 2018 року російське видання “Фонтанка” назвало Федотова причетним до отруєння в Солсбері. За інформацією видання, він прибув в Сполучене Королівство 2 березня 2018 року. Розслідувачі Bellingcat отримали списки пасажирів рейсів з Москви в Лондон і виявили людину, чий номер паспорта лише на 2 останні цифри відрізнявся від номерів паспортів двох інших передбачуваних злочинців. Подальший пошук по різних баз даних дозволив знайти людину з такою ж датою народження і таким же по батькові, якого звали Денис Сергєєв. Він прописаний за адресою, де розташований гуртожиток Військової академії Міноборони Росії.

Експертиза у Великобританії

Паспорт на ім’я Сергія Федотова був виданий у тому ж управлінні ФМС 770001 в Москві, де отримували паспорти два інших ймовірних отруйника Скрипалів. Bellingcat отримав знімок з закордонного паспорта на ім’я Федотова від одного зі своїх джерел. Кадри з Сергєєвим вдалося відшукати в документальному фільмі про зіткненнях між федеральними силами і бойовиками в Дагестані влітку 1999 року.

Потім розслідувачі замовили експертизу представникам Центру візуальних обчислень при університеті Бредфорда у Великобританії. Коефіцієнт збігу між фотографіями перевищив 78 відсотків. Щоб підтвердити, що на знімках зображений один і той же чоловік, досить 70-процентного збігу, підкреслює Bellingcat.

Чотири епізоди отруєння “Новачком”

Сергій Скипаль і його дочка Юлія були отруєні в Солсбері в березні 2018 року. За версією слідства, отрута – нервово-паралітична речовина “Новачок” – був нанесений на дверну ручку будинку Скрипаля. Після тривалого лікування Скрипали залишили лікарню, а їх нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

У червні в британському місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його цивільна дружина Дон Стерджес. Пізніше було встановлено, що вони були отруєні тим же речовиною, що і Скрипали. Отрута імовірно перебував у флаконі з-під парфумів. Пізніше Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох інцидентів.

Підозрювані – передбачувані співробітники військової розвідки РФ

Лондон звинуватив у злочині передбачуваних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідство вказує, що їх імена можуть бути вигаданими. Третій підозрюваний з паспортом на ім’я Сергія Федотова з’явився у справі пізніше.

Розслідувальні групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і “Проект” дізналися подробиці з біографії Боширова і Петрова, а також назвали їх справжні імена – Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Сергєєв може бути причетний до спроби отруєння болгарського бізнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 році, відзначають Bellingcat і The Insider.