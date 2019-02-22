Важкий союз. Чи зможуть Росія і Туреччина домовитися щодо Сирії

Туреччина як партнер по врегулюванню в Сирії цінна для Росії насамперед тим, що має великий вплив на сирійську опозицію. Однак близькосхідна політика Туреччини вибудовується з урахуванням позиції не тільки Росії, але і США. Тому Москві доведеться піти на додаткові поступки Анкарі, щоб Туреччина не почала дуже старанно захищати американські інтереси в Сирії в надії на якісь бонуси від Вашингтона

Якщо судити із заяв російських і турецьких властей, то співпраця двох країн в Сирії йде майже без розбіжностей. Сторонам вдалося підготувати грунт для повноцінного межсірійского діалогу, домовитися про припинення вогню і розмежування цивільних осіб і терористів в Ідлібі. За словами глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Москві і Анкарі «залишається вирішити лише питання про включення в список учасників конституційного комітету Сирії кількох імен».

Проте в реальності між двома країнами, як і раніше вистачає протиріч. Туреччина зараз намагається повернути собі ті позиції в регіоні, які вона втратила після початку сирійського кризи в 2011 році. Турецьке керівництво розуміє, що вступати у відкриту боротьбу з Росією за вплив у Сирії було б занадто ризиковано, але в той же час президент Ердоган не залишає антиасадівську риторику і загрожує в будь-який момент напасти на сирійських курдів.

Москва готова до компромісів з Анкарою, але з урахуванням її власних планів і не ціною співробітництва з Іраном. Для Росії важливі зв’язки Туреччини з сирійською опозицією, які дуже знадобляться для майбутнього політичного врегулювання. Але все це буде актуально, тільки якщо Ердоган залишить свою мантру «Асад – терорист» і не вплутається в яку-небудь операцію проти курдів, щоб пред’явити турецьким виборцям перемогу напередодні майбутніх в березні муніципальних виборів.

Легітимність через розмову з Асадом

Москві потрібно, щоб процес політичного врегулювання в Сирії отримав беззастережне визнання світового співтовариства. Але цьому можуть перешкодити односторонні дії Туреччини проти сирійських курдів – партії Демократичний союз та її збройного крила Сили народної самооборони (СНР). Турки вважають їх відгалуженням Робочої партії Курдистану (РПК) і називають терористами.

Туреччина давно вже відчуває себе досить вільно на півночі Сирії. За словами Анкари, міжнародне законодавство дозволяє їй при наявності в сусідній державі конфлікту, що загрожує її національній безпеці, вживати заходів аж до короткочасного вторгнення в Сирію. Але за великим рахунком, дії Туреччини в Сирії не санкціоновані нічим, крім рішень турецького Ради безпеки і парламенту. Тому, якщо Анкара почне нову операцію на сирійській території (а до неї вже все готово), Москві знадобляться більш вагомі обґрунтування турецького вторгнення.

Щоб знайти їх, Путін на січневій зустрічі з Ердоганом нагадав турецькому колезі про Аданском угоду про спільну боротьбу з тероризмом, що Анкара і Дамаск підписали в 1998 році. З тих пір до документа додалося ще кілька протоколів та угод з тієї ж області, причому останнє з них було підписано всього за пару місяців до початку сирійського конфлікту в лютому 2011 року, і діє до сих пір.

Всі ці документи фіксували зобов’язання сторін по боротьбі з Робочою партією Курдистану. У 1990-х партія активно використовувала прикордонні території Сирії – наприклад, там ховався її лідер Абдулла Оджалан. Дамаск, і Анкара домовилися обмінюватися інформацією і спільно боротися з терористами, а головне – Туреччина отримала право по гарячих слідах переслідувати бійців РПК на території Сирії на глибину кілька кілометрів.

Тобто, апелюючи до Аданскому угоди, Москва показує, що готова спробувати легітимізувати перехід турками сирійського кордону і переконати інші сторони, що турецькі військові перебувають у сусідній державі на підставі який-ніякий, але законодавчої бази. «Упевнений, що це [угоду] основа, що закриває масу питань. І ми докладно пояснили це на переговорах [з Ердоганом]», – сказав Путін на прес-конференції 23 січня.

Одночасно Росія пропонує Туреччині обміркувати можливість відновлення контактів з Асадом і його адміністрацією. Раніше турецькі керівники вже визнавали, що контакти з Дамаском у них залишилися, але або опосередковані, або на рівні силових відомств і тільки за найбільш оперативних питань.

В останні місяці якщо не сам Асад, то члени його адміністрації все рідше стають мішенню для різкої риторики, що звучить з Анкари. У недавньому інтерв’ю турецьким ЗМІ Ердоган на питання про можливе діалозі з Дамаском і зовсім заявив: «Навіть якщо мова йде про ворога, не можна спалювати всі мости».

Можливо, саме цю зміну в настроях турецької сторони вловили в Москві. Адже від відсутності офіційних каналів для діалогу з Сирією страждає і сама Туреччина. Незважаючи на антиасадівську риторику, в Анкарі розуміють, що завдяки Росії ситуація в Сирії необоротно змінилася і зараз було б наївно чекати зміни режиму в Дамаску.

Відновлення діалогу Анкари з Дамаском було б вигідно Москві – це допомогло б залагоджувати розбіжності і зняло частину претензій Асада до Туреччини. Також виникла б можливість знайти компроміс за статусом північних областей Сирії. Росія зацікавлена в єдності сирійської території і не хоче появи там ні курдських квазідержави, ні зон монопольного впливу Туреччини.

Американський проксі

Однак близькосхідна політика Туреччини вибудовується з урахуванням позиції не тільки Росії, але і США. Прямо перед недавнім візитом Ердогана до Москви глава його канцелярії Фахреттин Алтун дав інтерв’ю катарському телеканалу «Аль-Джазіра», де прямо заявив, що після відходу американських військ Анкара готова взяти на себе захист інтересів США в Сирії. Але за умови, що США припинять підтримувати діючі там загони курдів. На початку лютого Ердоган в черговий раз нагадав Вашингтону, що терпіння Туреччини вичерпується і якщо терористи (для турків це курди з СНР) не підуть з міста Манбиджа, то в найближчі тижні розпочнеться операція турецьких військ.

Фактично Туреччина готова стати свого роду проксі США в Сирії і в такому статусі співпрацювати з Росією з питань врегулювання. Для Росії це може бути непоганим варіантом, тому що вона, з одного боку, не визнає легітимним присутність американських військ в Сирії, але з іншого – не може дозволити собі зовсім не рахуватися з думкою Вашингтона.

Однак такий варіант також означає, що Москві доведеться йти на додаткові поступки Анкарі, щоб Туреччина не почала дуже старанно захищати американські інтереси в Сирії в надії на якісь бонуси від Вашингтона. А ризик, що найближчим часом США з новою силою тиснути на Росію безпосередньо або через союзників, дуже високий. Пов’язано це і з розбіжностями з приводу ДРСМД, і з тим, що, виконуючи обіцянку піти з Сирії, Трамп зовсім не хоче втрачати там залишаються важелі впливу.

Будівництво для Туреччини

Туркам, звичайно, не потрібно публічне дозвіл Росії на військові дії на півночі Сирії, але навряд чи операція буде проводитися без консультацій з Москвою. Тому на початку лютого глава МЗС Туреччини Чавушоглу обговорював ці питання у Вашингтоні, а 14 лютого ту ж тему зачепили Путін, Ердоган і Рухани на саміті в Сочі.

Від цієї чергової зустрічі ніхто не чекав проривів, але в низці публічних заяв Ердогана про Асада і боротьбу з терористами пролунали два важливих моменти. Він сам нагадав про слова Путіна про Аданском угоді і заявив, що «дивиться в майбутнє з урахуванням цього». Тобто дав зрозуміти, що прямий діалог між Анкарою і Дамаском можливий.

Також Ердоган пояснив, як Туреччина бачить зону безпеки на півночі Сирії. Мета Анкари – створити умови для повернення туди біженців, але «сирійцям не можна жити в наметах», тому треба «створити зону безпеки і побудувати там будинки». Мова, таким чином, йде про турецьких будівельних проектах в Сирії, для реалізації яких з прикордонної зони потрібно вигнати курдів.

Важко сказати, наскільки реальну загрозу представляють загони для курдів Туреччини, її кордонів і суверенітету. Те, що всі курдські організації регіону в тій чи іншій мірі пов’язані один з одним, очевидно. Але це не означає, що сирійські курди – плоть від плоті РПК.

За великим рахунком, Туреччини потрібно відсунути курдів подалі на південь від своїх кордонів і заповнити ці території лояльним арабським населенням. При цьому Анкара розраховує, що її арабські ставленики запросять турків забудовувати житлом та інфраструктурними об’єктами північ Сирії. Раніше сам Ердоган говорив, що в будь-яку хвилину може приступити до зведення мікрорайонів в прикордонних містах. Однак це можливо лише при повній стабілізації Сирії, коли Дамаску почнуть виділяти гроші на відновлення. А це, в свою чергу, вимагає повного взаєморозуміння і чітких домовленостей між іншими країнами-гарантами.

Майбутнє нової Сирії

Анкара як партнер цінна для Москви насамперед тим, що має великий вплив як на збройну сирійську опозицію – Сирійську вільну армію, так і на «уряд Сирії у вигнанні» – діючу в Стамбулі Національну коаліцію опозиційних і революційних сил Сирії (НКОРС). За останні вісім років Туреччина вклала в цю організацію чималі кошти, розраховуючи на те, що Опозиційна коаліція отримає місця у владних структурах нової Сирії. На останню зустріч в Астану їздив один з керівників коаліції Ахмед Тоума, а колишній глава НКОРС Ахмед аль-Джарба був серед організаторів першого раунду межсирийских переговорів у Женеві і підтримав сирійський конгрес в Сочі в 2018 році.

Збройні формування Сирійської вільної армії в їх нинішньому вигляді не можуть бути включені в процес врегулювання, проте Опозиційна коаліція могла б стати політичною надбудовою, що об’єднує розрізнені групи опозиції. Перешкодою, однак, може виявитися надто строкатий склад коаліції, куди входять представники різних провінцій, впливових груп і кланів. В інтересах Москви домогтися, щоб Анкара схилила Опозиційну коаліцію до співпраці з країнами-гарантами і мінімізувала всі внутрішні розбіжності.

Є й інша проблема. Багато учасників Опозиційної коаліції – прихильники «Братів-мусульман» і їх ідеології. Для Дамаска включення «Братів» у післявоєнну реальність неприпустимо. І якщо Туреччина і опозиціонери будуть на цьому наполягати, то це серйозно ускладнить врегулювання, в якому так зацікавлена Москва. Росії не потрібні додаткові труднощі в роботі Конституційного комітету Сирії і просуванні астанинских і сочинських ініціатив. Так що в перспективі питання про участь «Братів-мусульман» в сирійському транзит може поставити під сумнів весь процес врегулювання.

Росії і Туреччини також ще чекають нелегкі переговори з приводу місцевого керівництва в сирійських регіонах. Рано чи пізно, якщо не станеться нічого екстраординарного, Туреччина проведе операцію на схід від Євфрату і почне призначати своїх ставлеників у провінційні ради, управи і муніципалітети. Очевидно, що далеко не всі турецькі кандидати сподобаються Дамаску і Москві.

Від правильного підбору людей на місцях багато в чому залежатиме успіх російсько-турецько-іранської стратегії врегулювання. З Іраном у Росії тут розбіжностей менше, ніж з Туреччиною, яка поки що не згодна бачити ні в Дамаску, ні на місцях проасадовскіх функціонерів. Відповідно, Москві доведеться переконати Анкару в тому, що Сирія поки знаходиться на дуже ранній стадії транзиту, щоб можна було когось виключати.

В очікуванні повноцінних виборів тимчасові місця в регіонах повинні поділити між собою прихильники Асада, опозиція, протурецькі і проіранські сили. Одночасно Москві доведеться переконати і Дамаск в тому, що Асад не може призначити своїх людей у всі регіони країни. За час війни на місцях з’явилися нові авторитетні лідери, які в передвиборний період будуть підтримувати своїх кандидатів, і з самого початку вступати з ними в конфлікт непродуктивно.

Є надія, що Путін і Ердоган знайдуть компроміс щодо Сирії. Два президента довели, що здатні домовлятися навіть після серйозних криз, грозивших розривом дипвідносин. Зараз для них настав етап напруженою торгівлі по-східному. Їм належить домовитися про масштаби турецького вторгнення на північ Сирії – буде там створена широка зона безпеки (близько 30-35 км), як пропонують Ердогану США, або смуга з мінімальним заглибленням, що гарантує безпеку Туреччини, а також під чиїм контролем буде ця зона.

Також треба визначитися з Идлибом, де Туреччина, судячи по оперативній обстановці, не справляється зі своїми зобов’язаннями щодо забезпечення режиму припинення вогню. Не виключено, що справа скінчиться тим, що Туреччина віддасть партнерам по Астані право розібратися з бойовиками «Хайят Тахрір аш-Шам» в Ідлібі у зоні своєї відповідальності, а натомість отримає більшу свободу дій на півночі Сирії.