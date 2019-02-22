Анатомія чуток: повернення до внутрішньої політики

Кого не було в Гостиному дворі на посланні президента, а хто туди практично прорвався — головна тема для обговорень на цьому тижні.

Президентське послання Федеральним Зборам слухали повним складом керівництва країни. У Гостинному дворі пліч-о-пліч сиділи прем’єр Дмитро Медведєв, спікер Держдуми В’ячеслав Володін, керівник президентської адміністрації Антон Вайно і голова Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Це не викликало б питань, якщо не знати, що у спікера верхньої палати російського парламенту на цей день був давно вже намічений закордонний візит. Відразу після призначення дати президентського послання, і поповзли чутки про нібито інших причинах ймовірного відсутності на цьому шоу Валентини Матвієнко. Природно, головною темою було обговорення її можливої відставки.

Матвієнко, можна припустити, що подібні розмови навряд чи втішать. Ходять чутки, що вона активно «атакувала» главу президентської адміністрації Антона Вайно і мало не особисто президенту скаржилася, що розклад її відряджень навмисне не погодили з графіком першої особи, що її намагаються підставити і дискредитувати. Результатом цієї активності стала допомога Мзс, яка дозволила спікерові Ради Федерації залишитися в потрібний день у Москві і зайняти належне їй місце в першому ряду керівників, дослухаються промов президента.

Однак проблеми з культпоходом в Гостинний двір виникли, як з’ясувалося, не тільки у Валентини Матвієнко. Як відзначили багато спостерігачів, під час оголошення послання в залі не було глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Анонімні телеграм-канали відразу заговорили про те, що предстоятель РПЦ не міг прийти тільки з однієї поважної причини — він хворий.

Природно, це призвело до обговорення стану здоров’я патріарха. За однією з версій — це звичайний грип, однак інші відзначають, що Кирило вже давно не з’являвся на публіці, а значить, мова йде про щось більш серйозне, ніж звичайне нездужання.

Нібито хвороба патріарха спровокували події на Україні, поява там нової церкви, підпорядкованої Константинопольському патріарху, створення якої Москва не зуміла запобігти. Це призвело до стресового стану у Кирила. Настільки нібито важкого, що можна згадувати про те, хто ж може стати його потенційними наступниками.

Головних претендентів, як зараз вважається, два — це глава Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв), за часом створення на Україні автокефальної церкви став мало не особистим ворогом патріарха Константинопольського Варфоломія і голова Патріаршої ради з культури митрополит Псковський і Porkhovsky Тихон (Шевкунов), про якого ходять наполегливі чутки, що він був духівником президента Путіна.

Втім, поки що далі теоретичного обговорення перспектив і можливостей обох мова не йде. Іларіона, як вважається, хотів би бачити своїм наступником сам Кирило, Тихона, як ходять чутки, які, не виключено, що його ж оточення і поширює, — Володимир Путін.

Втім, поки все це лише гіпотетичні розмови, начебто чуток про нібито неминучу відставку губернатора Севастополя Дмитра Овсяннікова. Він ще займає свою посаду, а анонімні телеграм-канали вже пророкують йому в наступники віце-мера Москви Марата Хуснуллина, що відповідає за будівельний комплекс.

Втім, навіть якщо у Севастополі ніяких перестановок і не станеться, диму без вогню не буває. Пересуди щодо того, що після оприлюднення президентського послання почнеться чергова пакетна відставка регіональних керівників, почалися ще в кінці 2018 року. Очевидно, що справа і правда до цього йде.

Причому народжуються ці чутки напередодні осіннього Єдиного дня голосування та на тлі розмов про те, що команда Сергія Кирієнко в адміністрації президента нібито прийняла рішення ніяких радикальних змін у виборче законодавство поки не вносити.

Весняні відставки — це вже добра традиція для російського владного Олімпу, так що з десяток губернаторів зараз напевно сильно нервують. А хто-то й просто вже збирає речі в очікуванні, коли від суєти після послання з його акцентами на соціальні та міжнародні питання президент повернеться до внутрішньої політики.